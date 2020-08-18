القدس المحتلة – جنين 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين بينهم سيدة من القدس المحتلة و جنين.وأفادت مصادر محلية في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية والدة الشهيد أشرف حسن عطا الله هلسة من بلدة السواحرة الشرقية، والذي استشهد مساء أمس الإثنين على أحد أبواب المسجد الأقصى، واثنين من أخوته.من جهة أخرى ذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين قصي محمد عبد الله طالب، ومحمد عدنان جرادات ، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما من قرية زبوبا غرب مدينة جنين.// انتهى //12:16ت م0056