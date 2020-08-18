كينشاسا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسقتلت ميليشات مٌسلحة 12 شخصًا، في منطقة بيني المضطربة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يقاتل الجيش جماعات مسلحة.وقال مسؤول محلي بالجهة دونات كيبوانا إن ميليشيات مُسلحة هاجمت موقعاً للجيش في المنطقة، مشيراً إلى أن الهجوم نفَّذه تحالف القوات الديمقراطية.ويقاتل جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ نحو 3 عقود، جماعات مُسلحة في شرق الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.// انتهى //12:18ت م0057