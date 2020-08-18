عرعر 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم، مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي، الذي قدم لسموه تقريرًا عن مشروعات واعمال الشركة في المنطقة .وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات التي تقع في إطار عمل الشركة السعودية للكهرباء والمشروعات التي تنفذها الشركة، بما يلبي احتياجات مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة من المشروعات الكهربائية، ويسهم في توفير احتياجات الأهالي وجميع القطاعات الحكومية والخدمية بالمنطقة من الخدمة الكهربائية.كما ناقش سموه خلال الاستقبال آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أرجاء المنطقة، مؤكداً أهمية رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها وبأعلى مستويات الكفاءة والجودة .من جانبه عبّر المهندس المصلوخي عن شكره وامتنانه لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه ووقوفه الدائم، وما استمع إليه من توجيهات.// انتهى //12:35ت م0059