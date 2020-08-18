غزة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.ونقلت مصادر محلية في غزة، عن لجان الصيادين في قطاع غزة، قولهم إن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية باتجاه ثلاثة مراكب دخلت لسحب شباكها في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة ، ما ألحق أضراراً بالمراكب.// انتهى //12:36ت م0060