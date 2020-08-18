عمّان 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تأكيد العاهل الأردني عبدالله الثاني بضرورة تقديم المساعدات للعديد من الدول لمواجهة الظروف الطارئة لديها.وواصلت الصحف تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجلت وزارة الصحة 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 16 حالة محلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.ونشرت أدانه وزارة الخارجية الأردنية استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضه وتدميره.وسلطت الصحف الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بحقوق الإنسان بالمباشرة بتحقيق دولي بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.// انتهى //12:37ت م0062