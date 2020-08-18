جيزان 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ، محافظات أبو عريش ، والحرث ، والداير بني مالك ، والريث ، والطوال ، والعارضة ، وصبيا ، والدرب ، وفرسان ، وفيفا ، وهروب .وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //12:40ت م0064