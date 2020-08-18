عام / اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالحدود الشمالية

الثلاثاء 1441/12/28 هـ الموافق 2020/08/18 م واس
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عرعر 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس
اعتمد مدير عام ‫تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ .
وأوضح متحدث التعليم بالمنطقة خالد المضياني أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام ‫نور، كما يمكن الاعتراض إلكترونياً من حساب المعلم والمعلمه في "نظام نور" حتى تاريخ 6 - 1 - 1442 هـ.
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13:41ت م
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