عرعر 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واساعتمد مدير عام ‫تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ .وأوضح متحدث التعليم بالمنطقة خالد المضياني أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام ‫نور، كما يمكن الاعتراض إلكترونياً من حساب المعلم والمعلمه في "نظام نور" حتى تاريخ 6 - 1 - 1442 هـ.// انتهى //13:41ت م0089