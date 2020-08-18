الرياض 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى الأمام لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:42ت م0090