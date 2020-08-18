أبها 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واساعتمد مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير سعد الجوني صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ذي الحجة لعام 1441هـ, بمبلغ 4.443.779 ريالاً تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين.وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.// انتهى //13:44ت م0092