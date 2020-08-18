اقتصادي / انطلاق أسبوع صناعة التمور في موسم عنيزة الـ 41
الثلاثاء 1441/12/28 هـ الموافق 2020/08/18 م واس
عنيزة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس
انطلقت اليوم، فعاليات أسبوع صناعة التمور وهو رابع أسابيع الفعاليات المصاحبة لموسم عنيزة للتمور ٤١، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية المحافظة .
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة عنيزة رئيس لجنة البرامج المصاحبة خالد بن عبدالعزيز الفريهيدي، أن موسم عنيزة للتمور اشتمل على عدة محاضرات وورش عمل منها محاضرة بعنوان " دور الصندوق في تمويل مصانع التمور " ألقاها محمد الرساسمه بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعي.
وبين الفريهيدي أن فعاليات الأسبوع الأول والذي حمل عنوان " أسبوع ريادة الأعمال " تضمن لقاءات وورش عمل ومحاضرات أقيمت عن بعد، فيما تضمن الأسبوع الثاني وهو " أسبوع المزارع " محاضرتين الأولى بعنوان " سوسة النخيل الحمراء والدليل الإجرائي لمكافحتها "، والأخرى بعنوان "الجمعية التعاونية الزراعية ودورها الفعال بالمجتمع والخدمات المقدمة ".
كما أقيم الأسبوع الماضي " أسبوع التصدير " والذي احتوى على ورشة عمل بعنوان " التصدير لنمو أعمالك " بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، ومحاضرة بعنوان " أساسيات الريادة في التسويق " ألقها الدكتور عبدالوهاب الوهاشي .
يذكر أن الفعاليات السابقة حظيت بمتابعة جيدة من اللجنة العليا، التي حرصت من البداية على تنوع المواضيع والمشاركات لتعم الفائدة الجميع.
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14:13ت م
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