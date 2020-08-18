عنيزة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسانطلقت اليوم، فعاليات أسبوع صناعة التمور وهو رابع أسابيع الفعاليات المصاحبة لموسم عنيزة للتمور ٤١، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية المحافظة .وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة عنيزة رئيس لجنة البرامج المصاحبة خالد بن عبدالعزيز الفريهيدي، أن موسم عنيزة للتمور اشتمل على عدة محاضرات وورش عمل منها محاضرة بعنوان " دور الصندوق في تمويل مصانع التمور " ألقاها محمد الرساسمه بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعي.وبين الفريهيدي أن فعاليات الأسبوع الأول والذي حمل عنوان " أسبوع ريادة الأعمال " تضمن لقاءات وورش عمل ومحاضرات أقيمت عن بعد، فيما تضمن الأسبوع الثاني وهو " أسبوع المزارع " محاضرتين الأولى بعنوان " سوسة النخيل الحمراء والدليل الإجرائي لمكافحتها "، والأخرى بعنوان "الجمعية التعاونية الزراعية ودورها الفعال بالمجتمع والخدمات المقدمة ".كما أقيم الأسبوع الماضي " أسبوع التصدير " والذي احتوى على ورشة عمل بعنوان " التصدير لنمو أعمالك " بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، ومحاضرة بعنوان " أساسيات الريادة في التسويق " ألقها الدكتور عبدالوهاب الوهاشي .يذكر أن الفعاليات السابقة حظيت بمتابعة جيدة من اللجنة العليا، التي حرصت من البداية على تنوع المواضيع والمشاركات لتعم الفائدة الجميع.// انتهى //14:13ت م0099