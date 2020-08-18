الرياض 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم تأجيل المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة الجمعة المقبل بين مرسيليا وسانت إيتان إلى منتصف سبتمبر بعد تأكيد ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف مرسيليا.وقالت الرابطة في بيان أن المباراة ستقام على ملعب فيلودروم يوم الأربعاء 16 سبتمبر أو اليوم الذي يليه الخميس رهناً بتطور الظروف الصحية داخل نادي مرسيليا",مشيرة إلى أنه في ضوء النتائج الطبية التي نقلها مرسيليا يوم الثلاثاء 18 أغسطس، أجلت المباراة ضد سانت إتيان.وارتفع عدد الحالات في صفوف الفريق إلى أربع بعد الأولى التي كشف عنها الخميس الماضي.// انتهى //15:35ت م0138