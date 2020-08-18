المنامة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,348.96 نقطة، بارتفاع قدره 0.43 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 612.52 نقطة بانخفاض وقدره 0.003 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم ثمانية ملايين و852 ألفاً و532 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و292 ألفاً و199 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 116 صفقة.// انتهى //15:35ت م0139