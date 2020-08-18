الرياض 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسعقد فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- اليوم, حيث تطرق إلى مشروع جدول الأعمال الإحاطة بقرارات وتوجيهات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس في اجتماعها العشرين (يونيو 2020م) والمتضمنة تنفيذ حملة خليجية مشتركة للتوعية الاستثمارية في الأسواق المالية بدول المجلس.وتنفيذا لتوجيه لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، ناقش الفريق وضع آلية وخطة تنفيذية مشتركة للتوعية الاستثمارية للأسواق المالية بدول المجلس التي تشتمل على عدد من المبادرات التوعوية التي تركز على أساسيات وقواعد الاستثمار في الأوراق المالية، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم عمليات الطرح في السوق الأولي والتداول في السوق الثانوي، وكذلك تجنب المخاطر المتعلقة بالاستثمار، والحدّ من احتمالات الخسارة التي تلحق خصوصاً بصغار المستثمرين وكذلك المبتدئين في الأسواق المالية، كما ناقش الاجتماع إمكانية تنفيذ حملة توعية لطلاب المدارس والجامعات والمرأة والشباب في كل ما يخص الاستثمار في الأسواق المالية.// انتهى //15:40ت م0140