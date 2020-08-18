أبها 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واساُختتمت أمس، فعاليات المهرجان الشبابي الذي نظمته بلدية بللحمر -50 كلم شمال مدينة أبها- في الساحة الشعبية بصبح بللحمر، ضمن برامج "صيف عسير 2020".ويأتي المهرجان الشبابي ضمن عدة مهرجانات أقيمت خلال موسم الصيف لهذا العام في بللحمر، شملت بطولة البلدية الرياضية في مسفرة، ومهرجان البر الأول وفعاليات قرية ابن عضوان السياحية التي أقيمت في مركز بيحان، ومهرجان السمن والسمين المقام في مركز الأثب، ومهرجان العنب والفواكه الموسمية في مركز الماوين، وآخرها بطولة البلايستيشن على مسرح البلدية.وعكست الفعاليات والبرامج المتنوعة التي أقيمت في بللحمر منذ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير انطلاق فعاليات صيف عسير 2020 تحت شعار "مرحباً ألف في عسير.. تنزه بحذر"، ما تتمتع به المنطقة بوجه عام من تنوع زراعي وثقافي وسياحي وفنون ، جعلتها وجهة رئيسية للمصطافين من أنحاء المملكة.واشتمل الحفل الختامي للمهرجان الشبابي الذي استمر خمسة أيام، على عدة فقرات تنوعت بين القرآن الكريم وقصائد شعرية وأوبريت تضمن ثلاث لوحات فنية بمشاركة عدد من الفرق الشعبية قدمت موروث المدقال والعرضة، بحضور رئيس المركز، ورئيس البلدية وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومشائخ القبائل والنواب والأهالي في بللحمر.وقدم المشاركون في أركان المهرجان الشبابي عروضاً متنوعة للمنتجات المحلية منها العنب والفواكه الموسمية والبرّ والسمن والعسل والمنتجات التحويلية، بالإضافة إلى القطاعات الصحية في بللحمر التي أسهمت مشاركتها بإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحة مرتادي المهرجان من خلال الفحص التطميني للعلامات الحيوية، وكان لإدارة المخدرات بأبها مشاركة فعالة في المهرجان، حيث قدّم الركن برامج توعوية وتثقيفية لرواد المهرجان، وكذلك فرع الهلال الأحمر الذي قدّم بدوره دورات على الإسعافات الأولية والطرق السليمة للتعامل مع المصابين واختناقات الأطفال وغيرها، وقدمت لجنة التنمية الاجتماعية ببللحمر في ركنها المشارك تعريفاً ببرامج ومبادرات "نشامى الحي" المنبثقة من مبادرة " نشامى عسير" والغرض من إطلاق المبادرة.وشاركت الأسر المنتجة في أركانها المخصصة بتقديم العديد من الأصناف الغذائية المشهورة كالخبز والفطائر والمشاغيث وعدد من الأصناف الأخرى والمشروبات بأنوعها ، كما استعرض 15 رحّالا خلال أيام المهرجان العديد من المهارات والفنون في القيادة بواسطة الدراجات النارية أمام الزوار، إلى جانب مسرح الأسرة والطفل الذي حظي باهتمام وشغف الزوار ببرامجه ومسابقاته الشيّقة.وأعرب رئيس بلدية بللحمر المهندس عبدالله بن حسن الأسمري عن شكره وعرفانه لسمو أمير منطقة عسير على حرصه واهتمامه بتعدد وتنوع المهرجانات في المنطقة، وشموليتها لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً أن ما أقيم من مهرجانات متنوعة في مراكز بللحمر ما هو إلا جزء يسير مما تتمتع به المنطقة من تنوع ثقافي واقتصادي وسياحي.وأفاد الأسمري أن المهرجانات في بللحمر حظيت هذا العام باهتمام السياح والمصطافين والزوار القادمين إلى منطقة عسير، حيث شهدت حركة شرائية متميزة مما كان له الأثر في رفع العائد الاقتصادي للمستثمرين في المحلات التجارية والمزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة، مؤكداً حرص بلدية بللحمر على تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية كافة في جميع الفعاليات للوقاية من فيروس كورونا.// انتهى //15:41ت م0142