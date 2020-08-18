نجران 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسعقدت لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران ،اليوم، اجتماعاً عبر الاتصال عن بُعد مع قادة المنشآت التدريبية ورؤساء الأقسام المساندة واللجان التنظيمية داخل الإدارة.وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد آل جبار أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات لمتابعة العودة الآمنة لبدء التدريب في الفصل التدريبي الأول لعام ١٤٤٢ هـ ، من خلال الدليل الاسترشادي المُحدّث ، وآلية العودة للعمل والتدريب "عن بعد" , بالإضافة إلى تفعيل دور لجان إدارة الأزمات والكوارث بالمنشآت التدريبية استعداداً لعودة منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني بالمنشآت التدريبية , وذلك بناءً على توجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد .وأشار إلى أن الاجتماع ناقش عودة المتدربين والمتدربات للتدريب النظري والمُقرر تنفيذه عن بُعد والعملي الذي يتطلب حضور المتدربين وفق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التدريبية.وأكد آل جبار على أن الإدارة على تواصل دائم مع الجهات ذات العلاقة على مستوى المنطقة حول مستجدات الأزمات والطوارئ ، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للمنشآت التدريبية حول إدارة الأزمة وتحقيق المتطلبات الصحية والتدريبية.//انتهى//15:49ت م0146