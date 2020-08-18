سكاكا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسرفعت أمانة منطقة الجوف 153169 مترا مكعبا من الأنقاض ومخلفات البناء في مدينة سكاكا خلال عام، وشملت الأعمال رفع أنقاض مجهولة المصدر بواقع 41160 مترا مكعبا، إلى جانب 112000 متر مكعب من مخلفات البناء.وأكدت الأمانة أن الفرق المختصة تواصل بشكل مستمر جهودها لرفع الأنقاض ومخلفات البناء في الأحياء والساحات والمواقع العامة والأراضي الفضاء، ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.وأكدت أمانة منطقة الجوف تطبيق الحد الأعلى من الغرامات عند ضبط أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء مع حجز المركبة وتكليف المخالف برفع الأنقاض وتنظيف الموقع وفقاً لتوجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.وحذرت أمانة المنطقة من رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وأهابت بالمواطنين والمقيمين كافة التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.//انتهى//16:08ت م0148