بيروت 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.56%، أي ما يعادل نقطتين، ليقفل عند مستوى 597.38 نقطة .وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 ألفاً و482 سهماً بقيمة 339 ألفاً و944 دولاراً، نفّذت خلال 20 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و202 ألف دولار مقارنة مع 6 ملايين و237 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:11ت م0149