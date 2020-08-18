اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع
الثلاثاء 1441/12/28 هـ الموافق 2020/08/18 م واس
بيروت 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس
أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.56%، أي ما يعادل نقطتين، ليقفل عند مستوى 597.38 نقطة .
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 ألفاً و482 سهماً بقيمة 339 ألفاً و944 دولاراً، نفّذت خلال 20 صفقة.
كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و202 ألف دولار مقارنة مع 6 ملايين و237 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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16:11ت م
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