القاهرة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه ليبلغ مستوى 612 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية، بلغت 6ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية"إيجي إكس 30" بنسبة 59ر0% ليبلغ مستوى 11ر11077 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 47ر0% ليبلغ مستوى 4ر1658 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 55ر0% ليبلغ مستوى 98ر2529 نقطة.// انتهى //17:06ت م0169