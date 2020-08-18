ظهران الجنوب 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأدّى محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح ،عصر اليوم , صلاة الميت على شهيد الواجب مسفر حسن آل حسين الوادعي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي .ونقل محافظ ظهران الجنوب ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.// انتهى //17:16ت م0171