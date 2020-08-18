عام / 5 آلاف مستفيد من خدمة الاستشارات الصحية والدوائية في مستشفى الملك خالد في حفر الباطن
الثلاثاء 1441/12/28 هـ الموافق 2020/08/18 م واس
حفر الباطن 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس
قدّم مستشفى الملك خالد في حفر الباطن خدماته الاستشارية والدوائية لـعدد 5,875 مستفيداً ومستفيدة وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد"COVID-19".
وبلغ عدد المستفيدين من استشارات التغذية العلاجية 193 مستفيداً ، وجرى إيصال 4278 وصفة علاجية إلى المرضى في منازلهم وقدّم الفريق الطبي الاستشارات الدوائية لـعدد 519 مستفيداً ، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم 885 متبرع .
وتأتي هذه الخدمات تواصلاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين.
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17:28ت م
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