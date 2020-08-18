حفر الباطن 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسقدّم مستشفى الملك خالد في حفر الباطن خدماته الاستشارية والدوائية لـعدد 5,875 مستفيداً ومستفيدة وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد"COVID-19".وبلغ عدد المستفيدين من استشارات التغذية العلاجية 193 مستفيداً ، وجرى إيصال 4278 وصفة علاجية إلى المرضى في منازلهم وقدّم الفريق الطبي الاستشارات الدوائية لـعدد 519 مستفيداً ، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم 885 متبرع .وتأتي هذه الخدمات تواصلاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين.// انتهى //17:28ت م0175