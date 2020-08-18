الرباط 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط مع سفير السنغال لدى المغرب إبراهيم الخليل سيك، سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وفلسطين في مجالات التربية والعلوم والثقافة, إضافة إلى مناقشة استعدادات السنغال للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده العام المقبل في العاصمة داكار.وخلال اللقاء أشار الدكتور المالك إلى البرامج والمشروعات التي نفذتها الإيسيسكو بالتعاون مع الجهات المختصة في السنغال مؤخرا، مؤكدًا حرص الجانبين على العمل المشترك لخدمة المواطنين ودعم المرأة والشباب ورواد الأعمال.وأوضح أن رؤية الإيسيسكو وإستراتيجية عملها الجديدة تتبنى الاتصال الدائم مع الجهات المختصة بمجالات عمل المنظمة في الدول الأعضاء، للتعرف على احتياجات وأولويات هذه الدول، وتصميم برامج عملية خاصة تلبي الاحتياجات ويمكن قياس نتائجها والتأكد من نجاعتها.واستعرض المدير العام للإيسيسكو أبرز المبادرات والبرامج التي نفذتها الإيسيسكو خلال جائحة كوفيد 19، لدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة على مجالات عمل المنظمة.// انتهى //17:43ت م0177