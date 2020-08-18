الرياض 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم 5 قرارات انضباطية بحق 4 لاعبين ومسؤول في النادي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وقررت اللجنة إيقاف لاعب الرائد حسين الشويش مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي " 3 مباريات " في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها, وإلزامه بدفع غرامة مالية 20 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف لارتكابه سلوكاً مشيناً تجاه لاعب فريق الوحدة, ضمن المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مما أدى إلى طرده مباشرة من الحكم, وذلك حسب ما ورد في تقرير حكم المباراة وتقريره الإلحاقي الوارد إلى اللجنة.كما غرمت اللجنة لاعب الفتح مروان سعدان مبلغ 10 آلاف ريال بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء المباشرة, التي حصل عليها خلال مواجهة فريقه مع أبها ضمن الجولة 25 بالدوري إثر استخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس , كذلك غرمت مسؤول نادي الفتح جوكوزلاف لازيك بنفس المبلغ لارتكاب سلوك غير رياضي في نفس المباراة, بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي, وكلاهما غير قابل للاستئناف.وأوقفت لجنة الانضباط حارس نادي الاتفاق إدي رايس مبلوحي مباراتين ، إضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي وتغريمه 20 ألف ريال لقيامه بالاعتداء على لاعب من فريق الاتحاد بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 25 بالدوري، في قرار غير قابل للاستئناف, كما غرمت لاعب فريق الوحدة علي النمر 10 آلاف ريال بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال مواجهة فريقه مع النصر في نفس الجولة بالمسابقة لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس في قرار غير قابل للاستئناف.// انتهى //17:44ت م0178