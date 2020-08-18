الرياض 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واساستقبل نادي الخطوط الجوية السعودية أمس رماة مركز جدة التابع للاتحاد السعودي للسهـام في أولى مبادرات الشراكة بين الطرفين "الاتحاد و الخطوط" لاستضافة تدريبات الرماة من هواة ومحترفين ضمن خطط مجلس إدارة الاتحاد في توسيع دائرة ممارسة اللعبة وإشراك القطاعين الخاص والحكومي بما يتوازى مع تطلعات وزارة الرياضة ورؤية المملكة 2030 .وخضع جميع الرماة لفحص الحرارة و التأكد من عدم مخالطتهم لأي مصابين ضمن الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا التي يطبقها اتحاد السهام في جميع الميادين و المراكز و الأندية ، حيث شارك في أولى التدريبات 5 رماة تحت إشراف المدرب محمد حمدي.يذكر أن اتحاد السهام وضع العديد من الاشتراطات للدخول في التدريبات أهمها الحجز المسبق عن طريق مشرف الميدان أو المركز بجانب تعبئة البيانات الخاصة بالأعراض و المخالطة لفيروس كورونا COVID-19 .// انتهى //17:51ت م0179