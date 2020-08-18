الرياض 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسوافق معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على تشكيل لجنة رئيسية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض للأزمات والكوارث للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن اللجنة تضم في عضويتها جميع قيادات المنشآت التدريبية في المنطقة والإدارات المختصة، كما تم تشكيل لجان فرعية داخل المنشآت التدريبية، تتولى تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية طبقاً للأدلة الاسترشادية الخاصة بذلك.وبين المقبل أن هذه اللجان تأتي استكمالا لحرص القيادة رعاها الله على توفير البيئة التدريبية الآمنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID 19 ).// انتهى //17:52ت م0181