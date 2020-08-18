أبوظبي 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم نظيره الألماني هايكو ماس، الذي يزور أبوظبي حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليم والأمن الغذائي، إضافة إلى بحث تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:38ت م0188