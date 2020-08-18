أبها 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسشاركت عمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد في مشروع "مبادرون"، الذي أطلقته الجامعة خلال صيف ١٤٤١هـ، بـ ٤ دورات تدريبية خاصة بمهارات البحث العلمي الرصين، استهدفت أعضاء هيئة التدريس والباحثين والباحثات، وذلك بواقع ١٦ ساعة.وأوضح عميد البحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن البرامج التي تم تقديمها إلكترونياً، استفاد منها أكثر من ١١ ألف مستفيد ومستفيدة، منهم ٢٨٢٣ مستفيدًا ومستفيدة من خارج المملكة، مشيراً إلى أن العمادة حرصت على تقديم هذه الدورات باللغتين العربية والإنجليزية، في مفاهيم وأسس كتابة البحث العلمي والنشر العالمي والكتابة الأكاديمية الحديثة والطرق الفعالة لزيادة معايير التصنيف على مستوى الباحثين أو المؤسسة، وطرق وآليات اختيار المجلات المصنفة وكيفية تحويل المنتج العلمي من البحث المعرفي إلى منتج صناعي يتم تسويقه".// انتهى //19:05ت م0191