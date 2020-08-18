الطائف 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واساطلع مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على جاهزية عدد من المدارس، والإجراءات المتبعة في تسليم المقررات الدراسية, للطلاب وفق برنامج زمني يستمر لعدة أيام استعداداً لعام دراسي جديد ومتميز.ونوه اللهيبي بالإجراءات الصحية المتبعة في المدارس للوقاية من فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي ومنسوبات المدارس، مشيداً بجهود المدارس ومكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والمتابعة الدقيقة بما يسهم في نجاح توزيع المقررات الدراسية لتكون بين يدي الطلاب والطالبات.وكانت الإدارة العامة للتعليم انتهت منذ وقت مبكر ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية وإلى المدارس بالمكاتب الداخلية لتسليمها للطلاب والطالبات في حينه.// انتهى //19:06ت م0192