الخرطوم 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسالتقى رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت سلفاكير، في جوبا اليوم، بالنائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني رئيس الجانب الحكومي لمفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو، بحضور رئيس لجنة الوساطة الجنوبية ومستشار الرئيس للشؤون الأمنية توت قلواك.وجرى خلال اللقاء بحث مفاوضات السلام السودانية والتقدم المحرز فيها، والجدول الزمني المقرر لاستكمال الملفات المتبقية.// انتهى //19:16ت م0194