الأفلاج 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسبدأت اللجنة الإعلامية بتعليم الأفلاج أعمالها لبث رسائل توعوية وتثقيفية عن انطلاقة العام الدراسي الجديد، وأهمية مواصلة التعليم عن بعد والاستفادة من منصات وزارة التعليم " مدرستي وقنوات الوزارةالتعليمية "، والتأكيد على ولي الأمر الذي يعد في هذه المرحلة بالذات هو الشريك الأساسي في العملية التعليمية .وتهدف الحملة الإعلامية إلى تهيئة المجتمع لاستئناف الدراسة عن بعد في ظل استمرار جائحة كورونا، والتعريف بدور الأسرة وأهمية مشاركة أولياء الأمور في دعم أبنائهم لمواصلة مسيرة التعليم خلال المنصات والقنوات المتاحة والتوعية بأهمية المتابعة الجادة في حضور دروسهم اليومية على المنصات وقنوات التعليم .// انتهى //19:21ت م0195