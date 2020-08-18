مكة المكرمة 28 ذو الحجة 1441هـ الموافق18اغسطس 2020م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية اليوم برنامجًا بعنوان "السلامة المهنية والنفسية في بيئة العمل" -عن بعد- قدمته مشرفة الصحة المدرسية حنان تمكناني وذلك بقاعات الزوم بمساندة إدارة التدريب والابتعاث .وأوضحت مساعدة مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية رضية الخطابي أن البرنامج استهدف 60 تربوية وذلك بهدف العودة بحذر والتوعية في السلامة المهنية في بيئة العمل.وبينت أن البرنامج اشتمل على عدة محاور من أبرزها: توضيح وسائل السلامة وفي بيئة العمل وضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية والنفسية في ظل جائحة كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة وبيان أنواع الكمامات الصحية، كما استعرضت الطرق الآمنة للمحافظة عليها وأهمية الصحة النفسية .// انتهى //19:31ت م0199