عرعر 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية هاتفيًا، تعازيه ومواساته لأمين مجلس المنطقة السابق بدر بن إبراهيم الهزاع في وفاة والدته رحمها الله.وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.// انتهى //19:32ت م0202