رفحاء 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسرفعت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 2.100 طن من النفايات والأنقاض والمخلفات الصلبة مجهولة المصدر التي تترك في الساحات والطرق وفي الأحياء، وذلك خلال شهر.وأكدت البلدية أن الفرق المختصة عالجت تلك النفايات والأنقاض بشكل كامل ، وتواصل بشكل مستمر جهودها لرفع الأنقاض والمخلفات الصلبة في الأحياء والساحات والمواقع العامة والأراضي الفضاء، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أية ملحوظة عبر الرقم الموحد "940".يأتي ذلك ضمن جهود بلدية محافظة رفحاء لتحسين المشهد العام ومعالجة التشوه البصري.// انتهى //19:45ت م0203