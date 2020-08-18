المدينة المنورة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم، ورشة عمل بعنوان "الصناعة الإعلامية للوكالة خلال عام".وأوضح مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال ماجد الرفاعي أن الوكالة من خلال إعلامها وضعت خطتها ومبادرتها التي ستُقدم خلال العام 1442 هـ من خلال مواكبة ما هو جديد في الإعلام والصناعة الفنية للإعلام بمختلف مجالاته وتخصصاته، لإبراز ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من عناية واهتمام بالمسجد النبوي.وأشار الرفاعي إلى أن الإدارة وضعت شعاراً لها لهذا العام وهو (تمكين – صناعة – إبراز) من خلال تمكين الجهات الإعلامية من إبراز الجهود المقدمة وتسهيل عملية حصولهم على المعلومات ونشرها، وصناعة الموضوعات الإعلامية الحديثة التي تواكب الإعلام الجديد ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإبراز الجهود المبذولة من قبل إدارات وكالة شؤون المسجد النبوي ونشرها عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.// انتهى //20:00ت م0207