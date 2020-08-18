رفحاء 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واستنفذ بلدية الشريم بمنطقة الحدود الشمالية, العديد من مشروعات الصيانة والتأهيل والتطوير الشاملة، تشمل صيانة النوافير والمجسمات والمسطحات الخضراء وتنسيق الأشجار من أجل تحسين المظهر العام.كما تقوم بصيانة شبكات الري لتغذية الأشجار والمسطحات الخضراء، وأعمال النظافة العامة للشوارع وتطهير الحاويات بالمبيدات، بالإضافة إلى صيانة الإنارة الرئيسة والفرعية.// انتهى //21:04ت م0211