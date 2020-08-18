عام / بلدية شعبة نصاب تكثّف أعمال الإصحاح البيئي من خلال تعقيم الحدائق والمسطحات والمرافق
الثلاثاء 1441/12/28 هـ الموافق 2020/08/18 م واس
رفحاء 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس
كثّفت بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية، أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للحدائق العامة والمسطحات الخضراء والأحياء والأماكن العامة والحاويات بالأحياء والشوارع العامة، وذلك ضمن جهودها الرامية لحماية المواطنين والمقيمين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.
فيما يقوم مراقبو البلدية بجولات رقابية على الأسواق والمطاعم للوقوف على التزامها بالتنظيمات وتطبيق الاشتراطات لضمان توفير بيئة آمنة للمستفيدين.
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21:05ت م
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