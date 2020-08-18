فيفاء 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واستفقد رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي ميدانيًا اليوم، مراحل العمل في عدد من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها.وشملت الجولة التفقدية مشروع مبنى البلدية ومشروع المركز الحضاري ومشروع صالة الاحتفالات ومشروع حديقة النافورة والأعمال الجارية بمواقع آثار الأمطار بطريق 8 وطريق الحزام.واطلع رئيس البلدية على مراحل الإنجاز في تلك المشروعات، موجهًا خلال الجولة بسرعة الإنجاز ومضاعفة الجهد والعمل على تلافي العقبات والمعوقات كافة, وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشروعات وضمان استكمالها وفق الخطط الموضوعة، مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشروعات الجاري تنفيذها.// انتهى //21:17ت م0213