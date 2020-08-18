تبوك 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واستقدم جمعية الملك خالد النسائية الخيرية بمنطقة تبوك, العديد من الأنشطة والمشروعات الخيرية المختلفة سعياً منها لتحقيق أكبر قدر من التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع ولمساعدة الأسر المحتاجة بمختلف الظروف التي يعانون منها.وأوضحت المدير التنفيذي لجمعية الملك خالد النسائية بتبوك ريم عطا الله العطوي أن الجمعية ومن منطلق الرسالة التي تحملها حرصت خلال الفترة من 12 / 06 / للعام الجاري 2020 , وحتى الثامن والعشرين من شهر 07 , على دعم 773 أسرة بالعديد من المساعدات التي تمثلت في السلال الغذائية والمواد العينية والمالية، كما جرى صرف ما يزيد عن 117 ألف ريال، لمئتين وخمسة وخمسين يتيماً ويتيمة، بمشاركة 85 متطوعاً ومتطوعة.وجرى في ذات الفترة إطلاق وتنفيذ مبادرة "اكسوهم" التي جرى من خلالها توزيع العديد من الكوبونات الشرائية للأسر المستفيدة، بالإضافة إلى توزيع السلال الغذائية على 500 أسرة, وفي المجال التعليمي والتدريبي أقيم العديد من الورش التعليمية والتثقيفية لألف وخمس مئة وسبعة وخمسين مستفيدة.وأكدت العطوي أن الجمعية تواصل أعمالها في تطوّر مستمر، بغية تقديم أفضل المساعدات العينية والمادية مع الأخذ في الاعتبار بأن تحرص على تحويل الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج من خلال توفير دورات تدريبية وتطور مهاراتهم، بغرض تحسين إمكانات تلك الأسرة وزيادة دخلها لرفع مستواهم المعيشي، حيث إنها تعقد العديد من الشراكات المجتمعية بهدف دعم برامج الجمعية وتمكينها من ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع و تحويله إلى واقع عملي.وقدمت العطوي في الختام شكرها للجهات الداعمة وللأهالي على تفاعلهم مع أنشطة الجمعية التي تخدم الأسر المحتاجة وتنمي أعمالها.// انتهى //21:31ت م0214