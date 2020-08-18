الجزائر 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 39444 حالةً.وذكر الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم أنه سجّلت 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1391 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 306 أشخاص المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 27653 حالةً.// انتهى //21:40ت م0216