سكاكا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسدشّن رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع اليوم, نظام ذكاء الأعمال لدعم صناعة واتخاذ القرار الذي جرى بناؤه وتطويره من قبل الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، بحضور وكلاء الجامعة.وأكد رئيس الجامعة أهمية النظام واستخدامه من قبل قطاعات الجامعة المختلفة للإسهام في عملية صنع القرار بما يوفره النظام من أدوات وتطبيقات تسهم في معالجة وتحليل البيانات الضخمة لدعم عملية صنع القرار.من جانبه استعرض المشرف على الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات الدكتور ماجد بن أحمد الفياض، مراحل التطوير والمميزات الفنية للنظام الذي يسهم في تطبيق أفضل الممارسات في استخراج وتحليل البيانات, وذلك بهدف تحسين اتخاذ القرارات التي بدورها تهدف إلى توقّع المشكلات قبل حدوثها وتقليل المخاطر والتكاليف.وأوضح الدكتور الفياض أن استخدام أنظمة ذكاء الأعمال في اتخاذ القرارات تأتي ضمن ممكنات التحول الرقمي لاستخدام البيانات وتحليلها وتوظيفها في صناعة القرار من خلال بناء مستودعات للبيانات كمصدر يغذي نظام ذكاء الأعمال، لافتاً الانتباه إلى أن هذا النظام يأتي ضمن مستهدفات الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي التي تهدف إلى أن تكون جامعة الجوف جامعة رائدة رقمياً في الإبداع والابتكار محلياً وعالمياً في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع التي تتوافق مع الخطة الوطنية للتحول الرقمي.وبيّن أن نظام ذكاء الأعمال يُعد نظاماً رائداً في إدارة البيانات وتحليلها لدعم القرار وتحويلها إلى معلومات وتقارير ومؤشرات وإحصائيات تعتمد عليها المؤسسات وبيئات العمل المتطورة وربطها بأهداف وإستراتيجيات الجامعة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //21:46ت م0217