الخرطوم 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واساُستؤنفت اليوم المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.وأشار وزراء الري في الدول الثلاث خلال الاجتماع بتقديم ملحوظاتهم الافتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي تتبع خلال هذه الجولة.وقالت وزارة الري السودانية في بيان لها اليوم:إن الدول الثلاث ستعمل في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل راما فوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي بتاريخ 28 أغسطس الحالي.وبرزت خلال الاجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب أفريقيا.وتبادلت الدول الثلاث، مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة مُتزامنة وجرى اختيار ممثلين، قانوني وفني من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث.وتتواصل الاجتماعات غداً بعد تسلم محضر الاجتماع السابق بتاريخ 16 أغسطس الحالي من رئاسة الاتحاد الأفريقي.// انتهى //21:52ت م0218