واشنطن 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 40,117 إصابة مؤكدة و 520 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,422,242 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 169,870 حالة وفاة.// انتهى //22:07ت م0219