واشنطن 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتحدث إلى روسيا "في الوقت المناسب" فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.وقال ترامب في تصريح صحفي اليوم بالبيت الأبيض: إن احتجاجات بيلاروسيا بدت سلمية، مشيراً إلى أن تاريخ بيلاروسيا مع الديمقراطية لا يزال قصيراً، بعد عشرة أيام من الانتخابات التي قال المحتجون:" إنها مزورة".وأضاف: "أحب رؤية الديمقراطية، ولكن لا يبدو أن هناك الكثير من الديمقراطية هناك في بيلاروسيا ".ولم يقدم ترامب أي تفاصيل بشأن موعد حديثه مع موسكو، مشيرًا إلى أنه سيتحدث أيضاً مع قادة آخرين، داعياً القادة الأوروبيين إلى التحاور بشأن بيلاروسيا.// انتهى //22:07ت م0220