رياض / حرس الحدود يفوز على طنطا في الدوري المصري لكرة القدم
الثلاثاء 1441/12/28 هـ الموافق 2020/08/18 م واس
القاهرة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس
فاز فريق حرس الحدود على طنطا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، في إستاد "برج العرب" بالإسكندرية ضمن الأسبوع الـ20 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحرس إلى 22 نقطة يحتل بها المركز العاشر بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمّد رصيد طنطا عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.
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22:07ت م
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