القاهرة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسفاز فريق حرس الحدود على طنطا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، في إستاد "برج العرب" بالإسكندرية ضمن الأسبوع الـ20 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحرس إلى 22 نقطة يحتل بها المركز العاشر بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمّد رصيد طنطا عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.// انتهى //22:07ت م0222