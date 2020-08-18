بغداد 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجّلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 4576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الجائحة فيها إلى 184709 حالات.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم بتسجيل 82 حالة وفاة جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الوفيات 6036, فيما سجلت 2895 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 131840 حالةً.// انتهى //22:07ت م0223