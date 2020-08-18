تونس 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأحبط حرس الحدود البحري التونسي عمليات هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية انطلاقاً من مناطق مختلفة من البلاد أوقفت على إثرها 96 مهاجراً غير شرعي.وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم أنه جرى خلال العمليات حجز مراكب صيد ومبالغ مالية لدى المهاجرين، مشيرةً إلى إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.// انتهى //22:14ت م0225