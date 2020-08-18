بيروت 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 412 ضمن المُقيمين، و 9 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 9758 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه أجري 9243 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2854، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 107 حالات بعد تسجيل حالتي وفاة.// انتهى //22:14ت م0226