الرياض 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واستنطلق مباريات الجولة 26 غداً الأربعاء بأربع مواجهات، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.أولى المواجهات ستكون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حيث يستضيف الفتح نظيره الاتفاق، الفتح يدخل اللقاء بعد تحقيقه انتصار مهم في الجولة الماضية، ويسعى للفوز في هذا اللقاء للابتعاد عن مراكز الخطر، بينما الاتفاق الذي حقق ثلاث انتصارات بعد عودة الدوري إلا أنه تعثر في الجولة الماضية أمام الاتحاد بهدف وحيد، ويأمل العودة لسكة الانتصارات في لقاء الفتح.وعلى ملعب مدينة المجمعة يحل الاتحاد ضيفاً على الفيصلي، في مواجهة يأمل فيها الطرفين من كسب نقاط المباراة، فالفيصلي يأمل في خطف المركز الرابع من الأهلي، في المقابل الاتحاد الذي يعيش أوضاع صعبة في مركز متأخر، فيحتل الاتحاد المركز 12 برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن الحزم صاحب المركز 14.ويلاقي أبها الحزم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، أصحاب الأرض يعيش أوضاع فنية أفضل من ضيفه، حيث يحتل المرتبة 9 بـ 33 نقطة رغم خسارته في الجولتين الأخيرتين، أما الحزم والذي يصارع للهروب من مناطق الخطر، وتشكل هذه المواجهة أهمية كبيرة للحزم أكثر من المضيف، حيث يبتعد عن المركز الأخير بأربع نقاط فقط.وفي آخر مواجهات اليوم الأول، يلتقي الرائد والشباب في القصيم، في مواجهة ينتظر أن تكون مثيرة، نظير المستويات الفنية الجيدة المتقاربة وكذلك التنافس على المراكز، حيث يحتل الرائد في المركز السادس بـ 38 وبفارق نقطة واحدة عن الشباب.// انتهى //23:55ت م0249