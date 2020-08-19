رام الله 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسقصفت طائرات حربية إسرائيلية اليوم بعدد من الصواريخ مواقع وأراضيَ زراعيةً في مناطق مختلفة من قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن الطائرات الحربية قصفت موقعاً في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.فيما قصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعا في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.كما قصفت طائرة حربية إسرائيلية أرضيَ شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.// انتهى //00:02ت م0251