الرباط 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأعربت المغرب عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في مالي، على إثر المحاولة الانقلابية التي جرت اليوم، وتلاها اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس حكومته.وأوضح بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب تتابع بانشغال الأحداث الجارية، وهي متمسكة باستقرار هذا البلد، وتدعو مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنّب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشّعب المالي.// انتهى //00:11ت م0253