عمّان 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسقدّمت الحكومة الأردنية اليوم، دعماً بقيمة مليون و341 ألف دينار أردني لتغطية أثمان الكتب المدرسيّة للطلبة في مدارس وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن العام الدراسي القادم.ويأتي الدعم بحسب بيان صحفي، لغايات دعم الوكالة الأممية، وتمكينها من تقديم الخدمات التعليميّة لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الماليّة الصعبة التي تمرّ بها "الأونروا"، وكجزء من الإسهامات الأردنيّة المستمرّة لتمكين المنظّمة من القيام بدورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.// انتهى //00:14ت م0254